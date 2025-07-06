Üniversitenin her meslekten dansçıları

Hacettepe Üniversitesi'nde 17 yıl önce kurulan Hacettepe Sanat Okulu, geçmişten bugüne farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dansla bir araya getirmiştir. Okul bünyesindeki dans toplulukları, çeşitli etkinlik ve festivallerde görev almakta ve sanatı yaşatmaktadır. Aralarında doktor, öğretmen, hemşire, mühendis, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, memur, bilişim uzmanı gibi birçok meslek grubundan insanın bulunduğu yetişkin halk dansları topluluğu, Cezayir'de 9-15 Temmuz arasında düzenlenecek 15'inci Kültürel Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecektir. Topluluk, Silifke, Adıyaman ve İzmir yöreleri karışımından oluşan 15 dakikalık bir sergileme sunacaktır.

Hacettepe Sanat Okulu'nun Faaliyetleri

Hacettepe Sanat Okulu eğitmeni Necati Karakuş, okulda tüm yörelerin halk oyunlarının yanı sıra modern dans, tiyatro ve bale gibi çeşitli alanlarda kurslar verildiğini belirtmiştir. Dansçılar arasında belediye personelinden temizlik görevlisine, güvenlik görevlisinden doktora, profesörden memura ve hatta belediye başkan yardımcısına kadar çok geniş bir yelpazede katılımcı bulunmaktadır. Ayrıca bankacı ve pompa istasyonunda çalışan kişiler de toplulukta yer almaktadır.

Uluslararası Başarılar ve Temsil

Necati Karakuş, bu toplulukla 17 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük başarılara imza attıklarını vurgulamıştır. Şimdi ise Cezayir Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği ve 12 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtmiştir. Yarışmada 15 dakikalık bir performans sergileyeceklerdir.

Dansçıların Görüşleri

Aile Hekimi Sibel Kartal , Türkiye'yi birçok yerde temsil ettiklerini ve en son geçen yıl Meksika'da, önceki yıllarda ise Portekiz ve Tayland'da bulunduklarını ifade etmiştir. Bu yıl da Cezayir'e gideceklerini ve ülkemizi yurt dışında gururla temsil ettiklerini belirtmiştir.

, Türkiye'yi birçok yerde temsil ettiklerini ve en son geçen yıl Meksika'da, önceki yıllarda ise Portekiz ve Tayland'da bulunduklarını ifade etmiştir. Bu yıl da Cezayir'e gideceklerini ve ülkemizi yurt dışında gururla temsil ettiklerini belirtmiştir. Öğretmen Nilüfer Şaylı, Hacettepe Halk Dansları ile yaklaşık 15 senedir birlikte olduğunu ve Cezayir'de ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadığını aktarmıştır. İlk kez yurt dışında bir festivale katılacak olmanın heyecanını paylaşmış ve ekipte her meslek grubundan dansa gönül vermiş arkadaşlarının bulunduğunu vurgulamıştır. Ortak noktalarının dansı ve halk oyunlarını tanıtmak, oynamak ve kültürümüzü gelecek nesillere taşımak olduğunu belirtmiştir.



