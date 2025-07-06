En fazla sendikalaşma oranı tarım orman hizmet kolunda
TOÇ BİR-SEN, Resmi Gazete'de açıklanan verilere göre sendikalaşmada yüzde 63,1 ile tüm sendikalar arasında birinci oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 13:02, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 13:02
Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayılarına ilişkin tebliğine göre TOÇ BİR-SEN tüm konfederasyonlar ve hizmet kolu sendikaları arasında % 63.149 sendikalaşma oranı ile 1. sırada yer aldı.
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bu başarıda katkısı olan, gönül veren her bir üyemize, emek veren/ter akıtan teşkilat mensuplarımıza, mücadelemize ömür veren büyük TOÇ BİR-SEN ailemizin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyor, bu zaferimizin teşkilatımıza, üyelerimize, Memur-Sen'imize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.