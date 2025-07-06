Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili olarak hükümete önemli bir çağrıda bulundu. Arslan, kamu çalışanlarının taleplerinin dikkate alınmasını istedi ve hükümetten anlayış beklediklerini belirtti. Ordu'da düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında konuşan Arslan, protokolün şu ana kadar arzu ettikleri şekilde gerçekleşmediğini ifade etti.

Kamu Çalışanlarının Beklentileri

600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ sendikalarına üye olduğunu belirten Arslan, bu nedenle kamu çalışanlarının protokolden beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Enflasyon ve Teklifler

Arslan, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,6 olduğunu hatırlatarak, geçtiğimiz cuma günü bir teklif beklediklerini ancak bu teklifin gelmediğini söyledi. Önümüzdeki hafta yeni bir teklif beklendiğini belirten Arslan, mevcut teklifler ile talepler arasında büyük bir fark olduğunu dile getirdi.

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Türkiye'nin Ekonomik Durumu ve Talepler

Arslan, Türkiye'nin ekonomik verilerine bakıldığında hükümetin tekliflerini artırabileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin büyüdüğünü, milli gelirin 17 bin doları geçeceğini, ihracatın arttığını ve istihdamın en yüksek seviyede olduğunu belirtti. İşsizliğin 8,4'e düştüğünü, enflasyonun göreceli olarak azaldığını ve faizlerin bu ay içinde düşmesini beklediklerini söyledi.

Taleplerin Karşılanması ve Hükümete Çağrı

Arslan, devletin kaynaklarına inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayarak, mevcut zorlukların taleplerin karşılanmasına engel olmadığını ifade etti. Taleplerinin çok yüksek görülmemesi gerektiğini belirten Arslan, bu şartlarda sözleşmenin imzalanmasının istenmesinin haksızlık olacağını söyledi. Son olarak, "Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz." dedi.



