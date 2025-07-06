Türkiye'de 10 Günde 761 Yangın Söndürüldü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 10 günde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını açıkladı. Bu yıl şu ana kadar 1351'i ormanlık alanda, 1830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın meydana geldi. Yangınlara müdahalede 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı ve 25 bin personel görev aldı. Hava araçları, yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yaparak 62 bin 881 ton su attı. Yaklaşık 3 bin yangının 761'i, yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran'dan bu yana çıktı. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25'i sadece son 10 günde meydana geldi.

Son 10 Günde Mücadele Edilen Büyük Yangınlar

İzmir

Sakarya

Hatay

Bilecik

Manisa

İstanbul

Bursa

Bu illerde çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edildi. Her biri, 2021'deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlar olarak değerlendirildi. Son 10 gündeki 761 yangının tamamı kontrol altına alındı.



