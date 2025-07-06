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Yaşlı kadın oğlu sandığı dolandırıcıya 672 bin lira kaptırdı

Bursa'da yaşlı kadın, kendisini telefonla arayarak "Anne ne yapıyorsun?" diyen kişiyi oğlu sanarak, yaklaşık 672 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıcı polis ekiplerince yakalanırken, ziynet eşyaları ve paralar kadına teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 13:53, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 13:54
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Yaşlı kadın oğlu sandığı dolandırıcıya 672 bin lira kaptırdı

Evindeki çalan sabit telefonu açan F.B. (75), karşısındaki şahsın "Anne ne yapıyorsun?" diye hitap etmesi üzerine arayan kişiyi oğlu zannetti. Şüpheli, acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, evde ne kadar para ve altın bulunduğunu sordu. F.B. isimli yaşlı kadın ise evinde 50 bin TL, 69 adet çeyrek altın ve 5 adet cumhuriyet altını bulunduğunu söyledi. Telefondaki şahıs, bir kuyumcu arkadaşının eve geleceğini belirterek, yaşlı kadından altın ve paraları ona teslim etmesini istedi. Aynı gün saat 15.00 sıralarında F.B.'nin evine gelen bir şahıs, toplam değeri 672 bin TL'yi bulan para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden F.B., polise başvurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli U.E. (35) yakalandı. 7 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Para ve ziynet eşyaları ise yaşlı kadına teslim edildi.

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