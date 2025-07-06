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Erbaş'tan Açıklama: Yapay Zeka Kur'an'ın Mucizesini Onayladı!

Ali Erbaş, yeni açılan Kur'an kursunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın Kur'an ayetlerinin mucizevi yönünü doğruladığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 14:40, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 14:41
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Erbaş'tan Açıklama: Yapay Zeka Kur'an'ın Mucizesini Onayladı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekanın dahi Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü ortaya koyduğunu belirtti. Erbaş, yapay zekaya bir ayeti açıklamasını sorduğunda, "Bu ayetin, Kur'an'ın bu sözünün 1400 sene önce söylenmiş olması mucizeden başka bir şeyle açıklanamaz. Çünkü bunu insanlık ancak 20'nci yüzyılda anladı." cevabını aldığını ifade etti. Bu örnekle, Kur'an'ın mucizevi yönünün günümüz teknolojisiyle bile kabul edildiğini vurguladı.

Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu Açılışı

Ali Erbaş, Silopi ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan ve Şırnak'taki 19'uncu Kur'an kursu olma özelliği taşıyan Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Törende, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Müftüsü Orhan Örnek ve çok sayıda davetli yer aldı. Çocuklar, Erbaş'ı sarı kırmızı ve sarı lacivert formalarla karşıladı.

Eğitim Yatırımları ve Yeni Okullar

  • 2024-2025 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Urfa'dan sonra en çok öğretmeni Şırnak'a verdi: 1651 öğretmen.
  • Bu yıl, milletvekillerinin destekleriyle 14 okul yapma çalışmaları sürüyor.
  • Hayırseverler tarafından 4 okul daha yapılacak.
  • Yıl sonunda okul sayısının 20'ye ulaşması bekleniyor.

Mucizeden Başka Bir Şeyle Açıklanamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde 2 bine yakın Kur'an kursunda yaklaşık 100 bin öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını belirtti. Dinler tarihi hocası olarak farklı kutsal kitapları incelediğini, bu incelemelerin Kur'an'a olan bağlılığını artırdığını söyledi. Zaman zaman Kur'an'dan ayetler okurken bazılarını yeni duymuş gibi hissettiğini, her okuduğunda yeni anlamlar keşfettiğini ifade etti. Yapay zekaya ayetleri sorduğunda aldığı cevapların da Kur'an'ın mucizevi yönünü gösterdiğini vurguladı. "Kur'an hayat rehberidir, hayat kitabıdır." dedi.

Açılış Sonrası Etkinlikler

Törenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a bir tablo hediye edildi, kurdele kesimiyle kursun açılışı gerçekleştirildi. Erbaş, kurs binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


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