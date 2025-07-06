Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelecek.

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım atması için kritik bir haftaya giriliyor. DEM Parti heyeti bugün İmralı'yı ziyaret etti ve yarın da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Hafta içinde PKK'nın silah bırakma konusunda somut adımlar atması bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Erol yer aldı. Görüşmede, yeni haftada başlaması beklenen silah bırakma sürecinin ele alındığı değerlendiriliyor. Heyet, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapacak.

Erdoğan, DEM Heyetini Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni 7 Temmuz Pazartesi günü Beştepe'de kabul edecek. Heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu, ikinci görüşme olacak.

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