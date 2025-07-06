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Manavgat'ta aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkı zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 17:18, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 17:14
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Manavgat'ta aslanın kaçtığı hayvan parkı mühürlendi

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.

Ekipler, burada bir süre çalışma yaptıktan sonra işletmeyi mühürledi.

Öte yandan, hayvan parkı dronla görüntülendi.

Hayvan parkından saat 03.21'de kaçan aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilmiş, hayvan vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de incelenme başlatmıştı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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