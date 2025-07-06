Mersin'de hafif ticari araç tıra çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Ağır yaralanan 1 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

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