Hangi alanlarda "Mesleki Açık Öğretim" yapılabilir hangilerinde yapılamaz?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde uygulanmaya başlayan ve "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan Çerçeve Öğretim Programlarının, Mesleki Açık Öğretim Lisesinin Anadolu Meslek Programı türünde uygunluğu hususunda görüş isteyen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne hangi alanlarda "Mesleki Açık Öğretim" yapılabilir hangilerinde yapılabileceğini liste halinde açıkladı.

Mesleki ve teknik eğitim programları; yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentileri, ulusal ve uluslararası sınıflamalar, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve diğer referans dokümanlara uygun şekilde yapılandırarak genç nüfusa gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak üzere güncellenmiş, Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2023 tarihli ve 40 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunarak 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulmuştur.

Uygulamaya konulan alanlardan "Denizcilik, Sağlık Hizmetleri, Uçak Bakım, Raylı Sistemler Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Gemi Yapımı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Maden Teknolojisi, Mikromekanik, Siber Güvenlik " alanları ve protokol kapsamında açılan proje okullarında uygulanan alan/dallarda "Mesleki Açık Öğretim" yapılmasının uygun olmayacağı, diğer alan ve dallarda yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; 53 alan 114 dalı gösterir listenin üzerinde, mesleki açık öğretim yapılmasının uygun olmadığı düşünülen alan/dallar, kırmızı renk ile belirginleştirilerek Ek' te bulunmaktadır.

İşte o yazı ve hangi alanlarda "Mesleki Açık Öğretim" yapılabilir hangilerinde yapılabileceğini göster liste;

Ahmet KANDEMİR