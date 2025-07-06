Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Pençe-Kilit Harekatı'nda mağarada metan gazına maruz kalan askerlerden 5'i şehit oldu. Birçok siyasi başsağlığı mesajı yayınladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 19:11, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 19:12
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'inin şehit olduğunu açıkladı. Bölgede kurtarma faaliyetleri, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ediyor.5 Asker metan gazından şehit oldu
Başsağlığı Mesajları
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 6 Temmuz 2025'te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.
- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş kahramanımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Pençe-Kilit Harekatı'nda 2022'de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 Mehmetçiğimiz hastanemize sevk edilmiş; 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."