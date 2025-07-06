İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen yangın, mera ve ormanlık alanlarda etkili oldu. Yangın, Kapukaya ve Yüksekköy mahalleleri arasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Yoğun çabalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Yangına Müdahale Süreci

Kapukaya ve Yüksekköy mahalleleri arasında yangın çıktı.

arasında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yangının tekrar başlamaması için bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.



