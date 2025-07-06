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DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama

DEM heyetinin İmralı ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında süreçte yeni bir aşamaya geçildiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin 'tarihi' olduğu belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 21:17, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 20:48
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DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama

Türkiye, uzun yıllardır süregelen terör sorununa kalıcı bir çözüm bulma yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti bugün İmralı'da Abdullah Öcalan ile fesih sürecini değerlendirmek üzere altıncı görüşmelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi yapılan görüşme sonrası heyetten yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada süreçte yeni bir aşamaya geçildiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak olan görüşmenin "tarihi nitelikte" olduğu belirtildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık.

Bu olay Öcalan'da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.


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