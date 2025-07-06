Ilgaz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan erken müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 22:56, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 22:45
İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye, Çankırı ve Kastamonu'dan ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.