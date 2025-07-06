Ilgaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye, Çankırı ve Kastamonu'dan ekipler sevk edildi.

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