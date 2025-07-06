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AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı

AK Parti yönetimi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 23:23, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 22:52
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AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri süren Mehmetçiklerimize, Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise mesajında şunları kaydetti:

"Elim olayda, 5 kahraman Mehmetçiğimizin şehit düştüğü haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüce Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, şehitlere rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da "5 askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

"Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun"

Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise "TSK'mıza ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da "Şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, kahraman silah arkadaşlarına ve necip milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, mesajında şunları kaydetti:

"Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda şehit olan kahramanlarımızın kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun."

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