İftiradan ceza alan Ergün Başkaya cezaevine gönderildi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Aydın'ın kendisiyle ilgili yaptığı haber sebebiyle Karabük Net Haber Muhabiri Ergün Başkaya'ya açtığı dava sonuçlandı. Cezasını çekmek üzere teslim olan Başkaya 2 yıl 11 ay hapis yatacak.

Ergün Başkaya'nın 17 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu, hakkında açılan ve devam eden mahkemelerin sonuçlanması ile tutukluluk süresinin uzayabileceği iddia edildi. Başkaya, yaptığı birçok haberde şehirdeki iş adamı, siyasetçi, bürokratları şantaj ve tehdit ettiği, geçmişte de Karabük Emniyeti tarafından rüşvet alırken kıskıvrak yakalandığı belirtilmişti.

Karabük Üniversitesi rektörüne de maaş iftirası

Attığı iftira nedeniyle tutuklanan Ergün Başkaya, geçtiğimiz haftalarda da Karabük Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Fatih Kırışık'a yönelik iftirayla gündeme gelmişti. Başkaya, Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın döner sermaye geliriyle birlikte aylık maaşının 1.2 milyon olduğu şeklinde iftira atmış ve söz konusu iddialar, gerek YÖK, gerekse üniversite rektörlüğü tarafından yalanlanmıştı. Konuyla alakalı ayrıca hukuki süreç başlatılmıştı.