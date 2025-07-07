Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplamda 15 suçlunun Gürcistan (10), Yunanistan (2), Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Güvenlik güçlerinin başarıyla tamamladığı son operasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplamda 15 suçlu, Gürcistan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan Türkiye'ye getirildi. Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Y., A.G., H.G., V.T., M.C.A., S.B., O.Y., Ç.Ö., M.Ö., C.A.K., C.M., M.G. ve S.T. ile ulusal seviyede aranan F.T. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerini kullandı.

Operasyonun Detayları

Yapılan çalışmalar sonucu; INTERPOL veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ile KOM, İstihbarat, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tek tek belirlendi.

Tespit Edilen Suçlar

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan H.G., S.B. ve Ç.Ö. Gürcistan'da yakalandı.

suçundan H.G., S.B. ve Ç.Ö. Gürcistan'da yakalandı. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kasten Öldürme" suçlarından U.Y. Gürcistan'da yakalandı.

suçlarından U.Y. Gürcistan'da yakalandı. "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından A.G. Gürcistan'da yakalandı.

suçlarından A.G. Gürcistan'da yakalandı. "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarından V.T. Gürcistan'da yakalandı.

suçlarından V.T. Gürcistan'da yakalandı. "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Şantaj" suçlarından M.C.A. Gürcistan'da yakalandı.

suçlarından M.C.A. Gürcistan'da yakalandı. "Silahla Yağma, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kasten Yaralama ve Hırsızlık" suçlarından O.Y. Gürcistan'da yakalandı.

suçlarından O.Y. Gürcistan'da yakalandı. "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik" suçlarından M.Ö. Almanya'da yakalandı.

suçlarından M.Ö. Almanya'da yakalandı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan C.A.K. Yunanistan'da yakalandı.

suçundan C.A.K. Yunanistan'da yakalandı. "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından C.M. Birleşik Krallık'ta yakalandı.

suçlarından C.M. Birleşik Krallık'ta yakalandı. "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan M.G. Kuzey Makedonya'da yakalandı.

suçundan M.G. Kuzey Makedonya'da yakalandı. "Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Uydurma ve Hırsızlık" suçlarından S.T. Yunanistan'da yakalandı.

suçlarından S.T. Yunanistan'da yakalandı. "Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından F.T. Gürcistan'da yakalandı.

suçlarından F.T. Gürcistan'da yakalandı. "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Silah" suçlarından A.Y. Gürcistan'da yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar."Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür edildi. Interpol-Europol Daire Başkanlığı tebrik edildi.