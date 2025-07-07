Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın Özel'in CHP MYK toplantısı sonrası yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

CHP Sözcüsü Yücel: Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanını kriminalize etmek kimseye fayda sağlamaz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından, "Genel başkanımız Sn. Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma ifade özgürlüğünü, demokratik ve meşru siyaseti susturma girişiminin yeni bir ayağıdır. Yargıyı araçsallaştırarak Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanını kriminalize etmek kimseye fayda sağlamaz. Soruşturma açacağınıza yüreğiniz varsa getirin sandığı" paylaşımında bulundu.

Özel'in MYK konuşması sonrası açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından topladığı CHP MYK'sının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP lideri Özel sözlerine, "Hodri meydan, 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis'te erken seçim kararını aldıracağız. Madem birinci partisin, gel. Allah'ın korkağı. Allah'ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin" diyerek başladı.

Özel, "Bugün uçakta sorduruyorsun, 'Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor.' Ettiğim gün, 'Sokağa davet ediyorum' dedim, geldiler. On gün yasak koydun, 1 milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla" diye konuştu. CHP lideri ayrıca, "Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız Erdoğan. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam" dedi.

"Bu iktidarın içindeki bir avuç insan, yanına 3 hakim, 3 savcı, 3 de gizli tanık alarak 19 Mart'ta bu millete savaş açmıştı. Bu savaş ilanı sadece bize değil, demokratik siyasete açılmıştır" ifadelerini kullanan Özel, "Artık bu ülkeyi milletin rızasıyla yönetmek istemedikleri çok açık. Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunun provolarını yapıyorlar. Sandığın olmadığı otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar" şeklinde konuştu. Özel, "Bu millet sandık kurulsun diye ne mücadele verdiyse, sandık konulsun diye de o mücadeleyi verir! Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi TV'den izlersiniz demokrasi meydanlarını! Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz, ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir!" ifadesini kullandı.

Özel hakkında fezleke sunulmuştu

CHP Genel Başkanı hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, 2 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Özel hakkındaki fezlekeye gerekçe olan davanın, Özel'in Yargıtay'ın tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı kaydedilmişti.

TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na fezlekeleri göndermişti.

Karma Komisyon, fezleke ile ilgili bir gün belirledikten sonra toplantı yapacak. Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul'a gidecek. Genel Kurul'da fezleke görüşüldükten sonra dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması süreci nasıl işliyor?

Hazırlık Komisyonu kuruluyor

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere her siyasi partinin Hazırlık Komisyonuna verebileceği üyeleri arasından ad çekme suretiyle 5 üyeli bir Hazırlık Komisyonu teşkil ediyor. Hazırlık Komisyonu, kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak bir katip seçiyor. Hazırlık Komisyonu, kurulduğu andan itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyerek raporunu hazırlıyor. Bu komisyon bütün kağıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinliyor ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa dosya Karma Komisyona havale ediliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandırıyor.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veriyor. Karma Komisyon kovuşturmanın ertelenmesini kararlaştırmışsa bu yöndeki raporu Genel Kurulda okunarak bilgiye sunuluyor. Bu rapora milletvekilleri tarafından 10 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşiyor, itiraz edilmesi halinde ise rapor Genel Kurul gündemine alınıyor. İtiraz edilmeyen dosyalar Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul, raporu kabul ederek dokunulmazlığın kaldırılmasını kararlaştırabileceği gibi, raporu reddederek yargılamanın dönem sonuna ertelenmesine de karar verebiliyor.

Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamış ise dönem yenilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece ilgili hakkında kovuşturma yapılamıyor.

Genel Kurul aşaması

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurulda okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonunda, Karma Komisyonda veya Genel Kurulda kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor. Daha sonra Karma Komisyonun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurulda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

Her milletvekili ve dosya için ayrı oylama yapılıyor

Genel Kuruldaki oylamada, her milletvekili ve fezleke için ayrı oylama yapılıyor. Bir milletvekili hakkında iki dosya varsa iki dosya ayrı ayrı oylanıp karara bağlanıyor. Dokunulmazlık hangi dosya hakkında kaldırıldıysa yalnızca o fezleke hakkında yargılama yapılabiliyor. Milletvekilinin dönem sonuna bırakılan dosyası hakkındaki dokunulmazlığı devam ediyor.

Genel Kurul kararından sonra milletvekilinin dokunulmazlığı, söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor.

Meclis Başkanlığı, dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderiyor. Bakanlık da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hakkında gereğinin yapılması için dosyası ilgili savcılığa havale ediyor. Savcılık da dosyanın ulaşmasının ardından soruşturmaya kaldığı yerden devam ediyor, söz konusu milletvekilini tutuklanması talebiyle mahkemeye de sevk edebiliyor ya da tutuksuz olarak yargılanmasına da devam edebiliyor.

Dokunulmazlığı kalkıyor ama milletvekilliği devam ediyor

Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kalkmasıyla milletvekilliği düşmüyor, devam ediyor. Milletvekili maaşını alıyor ve diğer sosyal haklarından yararlanıyor. Tutuklanmamışsa Meclise gelerek yasama çalışmalarına da katılabiliyor. Bir vatandaş tutuksuz olarak nasıl yaşamını sürdürüyorsa milletvekili de o şekilde çalışma hayatına devam edebiliyor.

Ancak milletvekili hakkındaki ceza kesinleştikten sonra Genel Kurulda okunuyor ve o zaman milletvekilliği düşürülüyor.

Milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine karar verilmesi halinde, Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptal için Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlıyor.

Kaynak: Oksijen Gazetesi