İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabağlar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 08:57, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 08:58
İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında elde edilen bulgular, ilçede suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor. Güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Ele Geçirilenler
- 3 tabanca
- Uzun namlulu silah şarjörü
- 15 silah parçası
- 45 fişek
- 1537 uyuşturucu hap
- 13 gram esrar
- 90 gram yaş Hint keneviri
- 2 hassas terazi