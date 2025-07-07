İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında elde edilen bulgular, ilçede suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor. Güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ele Geçirilenler

3 tabanca

Uzun namlulu silah şarjörü

15 silah parçası

45 fişek

1537 uyuşturucu hap

13 gram esrar

90 gram yaş Hint keneviri

2 hassas terazi



