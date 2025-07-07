Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili önemli veriler paylaştı. Bakanlık, toplamda 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürün denetlediğini, aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya ise 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 129 firmaya 5,8 milyar TL idari para cezası kesildi. Haziran ayı boyunca ise 48 bin 654 firma denetlenirken, aykırı bulunan 7 bin 587 firmaya 322,6 milyon TL ceza uygulandı.

Fahiş Fiyat ve Sektörel Denetimler

İç Ticaret Genel Müdürlüğü , fahiş fiyat denetimleri kapsamında 37 bin 115 gerçek ve tüzel kişi yi denetledi ve 405 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 254,6 milyon TL ceza uyguladı.

, fahiş fiyat denetimleri kapsamında yi denetledi ve toplamda ceza uyguladı. Haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerine aykırılık kapsamında 6 gerçek ve tüzel kişiye 232,2 milyon TL ceza verildi.

ceza verildi. Otomotiv sektöründe aykırılık tespit edilen 140 kişiye 80,1 milyon TL, emlak sektöründe 226 kişiye 43,3 milyon TL, kuyum sektöründe ise 83 kişiye 16,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ürün Güvenliği ve Tüketici Denetimleri

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü , sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 1089 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 289 milyon TL ceza verdi.

, sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında toplamda ceza verdi. Sözleşmeler kapsamında 123,7 milyon TL , reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında 141,1 milyon TL , ürün güvenliği denetimlerinde ise 24,2 milyon TL ceza uygulandı.

, reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında , ürün güvenliği denetimlerinde ise ceza uygulandı. Ticaret İl Müdürlükleri , ilk 6 ayda 213 bin 160 firma yı denetledi ve aykırılık tespit edilen 46 bin 392 firmaya toplamda 616,2 milyon TL ceza uyguladı.

, ilk 6 ayda yı denetledi ve aykırılık tespit edilen toplamda ceza uyguladı. İstanbul , yılın ilk 6 ayında yapılan denetimlerde öne çıkarak, 35 bin 859 firma , 5 milyon 432 bin 844 ürün ve toplamda 429,4 milyon TL ceza ile ilk sırada yer aldı.

, yılın ilk 6 ayında yapılan denetimlerde öne çıkarak, , ve toplamda ceza ile ilk sırada yer aldı. Sektörel bazda ise en yüksek ceza, gıda endüstrisi sektörüne yönelik olup, toplamda 3 milyar TL'ye ulaştı.

Bakanlığın Hedefleri ve Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı, enflasyonla mücadele, haksız fiyat artışları ve stokçulukla mücadele konularında kararlılıkla hareket ettiğini belirtti. Tüketicilerin menfaatlerini korumak ve iç piyasa dengesini sağlamak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Denetimler sonucunda uygulanacak tüm maddi ve manevi yaptırımların tavizsiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.



