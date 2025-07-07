Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
Emekliye zam Meclis gündeminde
Emekliye zam Meclis gündeminde
Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Şehit Sayımız 8'e Yükseldi
Şehit Sayımız 8'e Yükseldi
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında 287 bin 752 firmayı denetledi ve aykırılık tespit edilenlere toplam 1,5 milyar TL ceza uyguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 09:04, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 09:04
Yazdır
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili önemli veriler paylaştı. Bakanlık, toplamda 287 bin 752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürün denetlediğini, aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya ise 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 129 firmaya 5,8 milyar TL idari para cezası kesildi. Haziran ayı boyunca ise 48 bin 654 firma denetlenirken, aykırı bulunan 7 bin 587 firmaya 322,6 milyon TL ceza uygulandı.

Fahiş Fiyat ve Sektörel Denetimler

  • İç Ticaret Genel Müdürlüğü, fahiş fiyat denetimleri kapsamında 37 bin 115 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi ve 405 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 254,6 milyon TL ceza uyguladı.
  • Haksız ticari uygulama ve ödeme sürelerine aykırılık kapsamında 6 gerçek ve tüzel kişiye 232,2 milyon TL ceza verildi.
  • Otomotiv sektöründe aykırılık tespit edilen 140 kişiye 80,1 milyon TL, emlak sektöründe 226 kişiye 43,3 milyon TL, kuyum sektöründe ise 83 kişiye 16,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ürün Güvenliği ve Tüketici Denetimleri

  • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 1089 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 289 milyon TL ceza verdi.
  • Sözleşmeler kapsamında 123,7 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında 141,1 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 24,2 milyon TL ceza uygulandı.
  • Ticaret İl Müdürlükleri, ilk 6 ayda 213 bin 160 firmayı denetledi ve aykırılık tespit edilen 46 bin 392 firmaya toplamda 616,2 milyon TL ceza uyguladı.
  • İstanbul, yılın ilk 6 ayında yapılan denetimlerde öne çıkarak, 35 bin 859 firma, 5 milyon 432 bin 844 ürün ve toplamda 429,4 milyon TL ceza ile ilk sırada yer aldı.
  • Sektörel bazda ise en yüksek ceza, gıda endüstrisi sektörüne yönelik olup, toplamda 3 milyar TL'ye ulaştı.

Bakanlığın Hedefleri ve Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı, enflasyonla mücadele, haksız fiyat artışları ve stokçulukla mücadele konularında kararlılıkla hareket ettiğini belirtti. Tüketicilerin menfaatlerini korumak ve iç piyasa dengesini sağlamak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Denetimler sonucunda uygulanacak tüm maddi ve manevi yaptırımların tavizsiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber