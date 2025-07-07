Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Adıyaman'da yunus polis ekibinin kullandığı motosiklet devrildi. Kaza sonucunda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 09:56, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 09:57
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yunus polis motosikleti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan H.A. ile R.A. yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.