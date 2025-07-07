Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında yunus polis motosikleti, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan H.A. ile R.A. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.