Gökçeada ve Bozcaada'daki hastaların yardımına Sahil Güvenlik yetişti

Bozcaada Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket eden bot ekibi, saat 01.39'da Geyikli Feribot İskelesi'nde hastayı sağlık ekiplerine teslim etti.

Saat 01.07'de 112 Acil Sağlık Merkezi tarafından Gökçeada'da D.H'nin (57) kalp krizi rahatsızlığı bulunduğu ve tıbbi tahliyesinin Sahil Güvenlik unsurları ile yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

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