Dolar/TL Yükselişte

Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
Emekliye zam Meclis gündeminde
Emekliye zam Meclis gündeminde
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Euro ve sterlin de değer kazanıyor. Döviz piyasasındaki son gelişmeleri ve analist yorumlarını inceleyin.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 10:15
Yazdır
Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,9830 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8473'ten tamamladı. Bugün saat 10.05 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,3 artışla 39,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,0080'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 54,5080'den satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ticaret Savaşları ve Veri Gündemi

  • Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamaları ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetikledi.
  • Bugün veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber