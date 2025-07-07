Motorine zam bekleniyor

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları yükseliş gösteriyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması öngörülüyor.

Buna göre İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması bekleniyor.