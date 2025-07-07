Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4.256 Liradan İşlemde

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı ve şu anda 4 bin 256 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 artışla 4 bin 278 liradan tamamlamıştı. Bugün saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 4 bin 256 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 129 lira, cumhuriyet altını ise 28 bin 765 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 310 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda Son Durum ve Etkenler

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistler, Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetiklediğini belirtiyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Yurt içinde hazine nakit dengesi

Yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar

Sentix yatırımcı güven endeksi

Teknik Analiz ve Seviyeler

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.



