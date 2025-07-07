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Ayşe Barım Gezi Parkı Davasında Hakim Karşısında

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. Ünlü isimler duruşmayı takip etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 11:30, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 11:31
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Ayşe Barım Gezi Parkı Davasında Hakim Karşısında

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılanmasına başlandı. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin "darbeye teşebbüse yardım" suçundan hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Barım ve avukatları katıldı. Duruşmayı izlemek üzere Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç, Hakan Kurtaş gibi birçok ünlü isim adliyeye geldi. Duruşma, sanık Barım'ın kimlik tespitiyle devam ediyor.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Gezi Parkı süreci ile eylemlerin planlanması ve organize edilmesinde sorumlu bulunan sanıklar anımsatılıyor. HTS kayıtlarının yer aldığı iddianamede, sanık Barım'ın Gezi Parkı ana davasının aktörlerinden Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile Gezi Parkı eylemleri sürecinde irtibatlı olduğu belirtiliyor.

  • Barım'ın Alabora ile ilk irtibatı 30 Mayıs 2013'te, son irtibatı ise 19 Haziran 2013'te gerçekleşti.
  • Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi'ne bağlı sanatçılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden Gezi kalkışmasının başından itibaren gösterilerin temel olarak örgütlendiği X'te "occupyturkey" ve "DirenGeziParkı" etiketlerini sistemsel olarak paylaştıkları iddia ediliyor.
  • Sanık Barım'ın, ID İletişim Danışmanlık şirketine bağlı sanatçıları Gezi Parkı eylemleri sırasında sık sık arayarak Gezi Parkı'na sistemli bir şekilde topladığı ve bu süreçte sanatçılar camiası adına aktif rol üstlendiği değerlendiriliyor.
  • Barım'ın Alabora ile 3, Kavala ile 39, Mater ile ise 14 kez görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Cezalandırma Talebi

Tutuklu sanık Ayşe Barım'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


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