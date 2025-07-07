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Türkiye'de Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Devlet Desteği

Türkiye'de elektrik ve doğal gaz faturalarına sağlanan devlet desteği, enerji maliyetlerini Avrupa'nın en düşük seviyelerine çekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 11:32, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 11:33
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Türkiye'de Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Devlet Desteği

Elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteği devam ediyor. Vatandaşa sağlanan destek sayesinde Türkiye'de fatura bedeli, Avrupa ülkeleri arasında en düşük tutar olarak dikkat çekiyor. Avrupa'da ise enerji fiyatları her geçen gün daha da artıyor ve buna bağlı olarak faturalar da katlanıyor. Türkiye, ucuz enerji fiyatlarıyla ayrışmayı sürdürüyor.

Enerji Faturalarında Devlet Desteği

Fatura desteği uygulaması devam ediyor. Elektrik ve doğal gaza ortalama yüzde 50'nin üzerinde devlet desteği sağlanıyor. Bu destek ile Türkiye, enerji faturalarında Avrupa ülkelerinden pozitif ayrışıyor.

Enerji Yatırımlarının Etkisi

Türkiye, enerji alanına yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Artan yerli üretim ve enerji iş birlikleri, vatandaşın cebine olumlu yansıyor.

Avrupa'da Elektrik Fiyatları Karşılaştırması

  • Saatte 200 kilovat elektrik tüketimi Türkiye'de yaklaşık 12 euro. Bu fiyatla Türkiye, Avrupa'da en ucuz mesken elektrik tarifesine sahip ülke unvanına sahip.
  • Bu rakam Macaristan'da 18 euro, Ukrayna'da ise 19 euronun üzerinde.
  • Almanya, en pahalı ülkeler listesinde başı çekiyor.
  • Listede Almanya'yı, İsviçre ve Birleşik Krallık takip ediyor.

Doğal Gaz Faturasında Türkiye'nin Durumu

Türkiye, doğal gaz faturası açısından da dünyanın birçok ülkesinden pozitif olarak ayrışıyor.

  • Konutlarda aylık 100 metreküp doğal gaz tüketim tutarı, en ucuz fatura bedeli yaklaşık 19 euro ile Ukrayna'da.
  • Türkiye 23 euro ile ikinci sırada.
  • En pahalı ülkeler arasında İsveç 368 euro ile birinci sırada.
  • Hollanda 192 euro ile ikinci, İsviçre 166 euroya yakın bedelle üçüncü.

Devlet Sübvansiyonlarının Rolü ve Gelecek Planları

Türkiye'de enerji fiyatlarının daha düşük olmasında devlet sübvansiyonlarının etkisi büyük. Devlet desteğinin 2025'te devam etmesi için bütçeden 472 milyar lira kaynak ayrıldı.

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