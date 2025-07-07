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Yargıtay'dan Eski Sevgili Fotoğrafı Paylaşımına Hapis Onayı

Yargıtay, eski sevgiliyle çekilen fotoğrafları izinsiz paylaşan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Kararın detayları haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 11:49, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 11:44
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Yargıtay'dan Eski Sevgili Fotoğrafı Paylaşımına Hapis Onayı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisiyle çekilen fotoğrafları sevgilisinin rızası dışında sosyal medya hesabından paylaşan kişiye, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Niğde'de yaşayan bir kişi, eski sevgilisiyle birlikte oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafları farklı zamanlarda Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Söz konusu paylaşımların kaldırılmasını isteyen ancak talebi karşılanmayan eski sevgili, şikayetçi oldu. Paylaşımlar nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan sanık, Çamardı Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı ve mahkeme, sanık hakkında beraat hükmü verdi.

Kararın istinafa taşınması üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu işlediğini belirterek, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ileri sürerek karara itiraz etti.

"Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" Suçu ve Yargıtay Kararı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında olduğunu değerlendirerek, sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği, istinaf mahkemesince eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtildi. Yargıtayın kararında, "Temyiz incelemesi sonucu mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğinden, 5237 sayılı Kanunun 302/1. maddesi gereği temyiz isteminin reddi ile hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.


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