AB destekli KGK Eğitim Projesi MEDYALAB takvimi belli oldu

"Dijital Dünyada Adil, Şeffaf ve Bilinçli İletişim" temasıyla yola çıkan proje, 18-30 yaş arası genç gazeteci adaylarını, iletişim öğrencilerini ve dijital medya alanında kendini geliştirmek isteyen gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu Medyalab Kampı, İstanbul'da 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim kampı sonunda katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecek.

"Dijital Medyada Adil ve Şeffaf Adımlar Atmaya Hazır mısın?" sloganıyla gençlere yapılan Medyalab Kampı başvuru çağrısında "18-30 yaş arası gençleri dijital medya alanında bilinçlendirmeyi, dijitalde etik, şeffaf ve adil bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedefleyen kampımıza seni de bekliyoruz" dendi.

'HEDEF DİJİTAL MEDYADA ETİK VE DOĞRU HABERCİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAK'

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, KGK yürütücülüğünde gerçekleşecek bu özel projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dijital medya okuryazarlığı, sosyal medya etiği ve aktif yurttaşlık gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Dijital medyada etik ve doğru haberciliği yaygınlaştırmak, genç gazetecileri mesleki ve teknik anlamda güçlendirmek istiyoruz. Uluslararası standartlarda medya okuryazarlığı bilinci oluşturmak da hedeflerimiz arasında. Daha önce gerçekleştirdiğimiz Küresel Medya Okulu projemizin başarısını tekrarlamak istiyoruz" dedi.

Dim, 18-30 yaş arası, Gazetecilik/İletişim öğrencisi, mezunu ya da medya çalışanı gençler ile dijital medyada aktif olmak isteyen tüm gençleri Medyalab Kampı'na davet ederken, "Bu çok özel eğitim kampımıza özellikle depremzede, kırsal bölgelerde yaşayan veya ekonomik olarak dezavantajlı gençlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dim, Medyalab Kampı'na katılacak gençlerin dijital medya kullanımı ve içerik üretimi, veri gazeteciliği, kriz haberciliği, medya etiği ve hukuki sorumluluklar, yapay zeka ve veri bilimi uygulamaları alanlarında donanacaklarını da vurguladı.

Gençleri, karar vericilerle birlikte dijital geleceği şekillendirmek için Medyalab Kampı'na davet eden Dim, katılımın ücretsiz olduğunu hatırlatarak, konaklama ve diğer giderlerin de proje kapsamında karşılanacağını söyledi.

İŞTE BAŞVURU LİNKİ

Başvuru ve detaylar için aşağıdaki linke tıklamak yeterli:

https://www.instagram.com/p/DLupwvAIlx_/?igsh=MWJxOGd3Zm4xOXBkYg==

YOUTHPASS SERTİFİKASI NEDİR?

Youthpass Sertifikası, Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gerçekleştirilen projelere katılanlara verilen bir belgedir. Bu belge, katılımcıların projede edindikleri becerileri, yeterlilikleri tanımlar ve belgelendirir. Ayrıca, işverenler ve eğitim kurumları için gençlerin sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin resmi bir belgesi olarak da işlev görür.



