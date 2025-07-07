Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 12:34, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 12:35
Meclis Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangının fark edilmesi üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları indirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.