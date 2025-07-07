Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ısı sistemleri ve basınçlı kazan üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlama, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada, Yakup Gül isimli çalışan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Patlama sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Olayın Detayları

Patlama, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler olay yerine ulaştı.

Patlamada Yakup Gül hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Aksaray Valiliği'nin Açıklaması

"Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sıcak su boyler kazanları ve elektrikli termosifon üretimi yapan bir fabrikada iş kazası meydana gelmiştir. Kazada fabrika çalışanı Yakup Gül yaşamını yitirmiş, üç çalışan ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların sağlık durumları iyi olup, tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari süreç başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."