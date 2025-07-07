Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde 2022 yılında şehit olan piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için sürdürülen arama tarama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şehitlerimizden 6'sı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Öz geçmişleri okunan şehitler için dualar edildi, helallik alındı.

Hakkari Yüksekova'daki törenin ardından, şehit askerlerimizin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.