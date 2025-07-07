Sabiha Gökçen Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı Oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı, Mayıs ayı yolcu ve trafik verilerine göre, 'Major Havalimanları' arasında Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olma başarısını elde etti. Bu önemli gelişme, havalimanının uluslararası alanda ne kadar hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve yolcu sayısında kayda değer bir artış yaşandığını gösteriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Büyüme Başarısı

İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu vurgulandı.

Avrupa'da Major Havalimanları Arasında Liderlik

Sabiha Gökçen , Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi 'MAJOR Havalimanları' arasında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 14,9 artış sağlayarak Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

, Avrupa'da arasında geçen yılın mayıs ayına göre sağlayarak Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, yolcu sayısına göre 2025 ilk 5 ayda Avrupa'da 9'uncu sırada yer aldı.

Yepyeni başarılara doğru yola çıkarken rotasında Sabiha Gökçen'e yer veren tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederiz.