Zonguldak'ta eşini bıçaklayarak öldürdü
Çaycuma ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren cani koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 15:28, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 15:25
Zonguldak'da kan donduran olay...
Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşayan 41 yaşındaki E.B., sabah saatlerinde Keçecioğlu Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Özlem B. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay esnasında kendini kaybeden E.B. bıçakla eşi Özlem'i birçok yerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
CANİ KOCA GÖZALTINDA
Kadının cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.