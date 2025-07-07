Zonguldak'ta eşini bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay esnasında kendini kaybeden E.B. bıçakla eşi Özlem'i birçok yerinden yaraladı.

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