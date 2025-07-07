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Bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 15:42, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 18:09
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Bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim yapıldı

Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.

Her ekip, alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.

Bu arada, aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı, birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.

"Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinin sahibi A.K.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kafesten kaçan aslanın yeni görüntüleri

"Zeus" isimli aslanın hayvan parkındaki kafesinden kaçış anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, aslanın park içinde dolaşarak çıkış yeri aradığı görülüyor.

- Olay

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından dün saat 03.21'de kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'a saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilerek etkisiz hale getirilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün hayvan parkını mühürlemişti.

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