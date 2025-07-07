47 yaşındaki uzman jandarma, kolon kanserine yenik düştü

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma İkmal Uzman Jandarma 6'ncı Kademeli Çavuş Ahmet Pola'ya, bir süre önce kolon kanseri teşhisi konuldu. 3 çocuk babası Ahmet Pola, tedavi gördüğü Bursa'daki özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Ahmet Pola için Orhangazi ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Jandarma Ahmet Pola, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.