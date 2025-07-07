Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı

Dışişleri kariyeri hedefleyen genç mezunlar için önemli bir fırsat olan bu ilanla, Bakanlık diplomasi kadrosuna yeni isimler kazandırmayı hedefliyor.

Başvurular sadece e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya elden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Yaş şartı: 35 yaşından gün almamış olmak

İlana başvurmak isteyen adayların, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Bu kapsamda yalnızca 1 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olanlar başvuruda bulunabilecek.

Kimler başvurabilecek? Mezuniyet ve eğitim şartı

Adayların, yurt içindeki üniversitelerden ya da YÖK tarafından denkliği tanınmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aşağıdaki şartlardan birini taşıyan diplomaya sahip olması gerekiyor:

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi alanlarda dört yıllık lisans mezunu olmak veya bu bölümlerle en az %80 oranında örtüşen bir başka bölümden mezun olmak.

Veya, sosyal bilimler ya da mühendislik alanında lisans mezunu olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk veya iktisat alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Dil şartı: En az YDS 75-80 puan aralığında

Adaylar sınava yalnızca bir yabancı dilden başvurabilecek. İstenen minimum YDS/e-YDS puanları aşağıdaki gibidir:

İngilizce: 80

Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Almanca, Farsça, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Yunanca, Ermenice: 75

İbranice: Lisans eğitim dili ortalamasıyla başvuru kabul edilecek.

Bakanlığın yayımladığı ilanın tam metni için tıklayınız.

Bakanlık yeni bir kariyer portalı oluşturdu

Dışişleri Bakanlığı, ilana başvuracak adaylar için bilgi akışını kolaylaştırmak amacıyla bir kariyer portalı da hayata geçirdi. Adaylar, ilanın tüm detaylarına ve güncel duyurulara https://kariyer.mfa.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.