Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri'de yumurta fiyatlarına zam geldi. Afyon Başmakçı'da tüm ürünlerde 10 kuruş fiyat artışı yaşanırken, Kayseri'de ise bu artış 40-70 kuruş arasında değişti. Sektör temsilcileri, fiyat artışını talep artışına bağladı. Afyon'da duble yumurtanın tanesi toptanda 3,90 TL'ye yükseldi.

Kayseri'de Yumurta Fiyatlarındaki Değişim

Kayseri'de bu hafta en fazla fiyat artışı 70 kuruş ile yeni ana ve yarka yumurtada yaşandı. Son iki haftadır düşüş trendinde olan duble yumurtanın fiyatı ise 40 kuruş arttı.

Kayseri Toptan Yumurta Fiyatları