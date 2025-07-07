Pezeşkiyan: İsrail'in suikast girişiminden kurtuldum

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk olan Pezeşkiyan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, kendisine İsrail'in suikast düzenlemeye çalışıp çalışmadığıyla ilgili soruya "Evet, denediler ve buna göre hareket ettiler ama başarısız oldular." cevabını verdi.

ABD'de yaşayan İran vatandaşlarının "uyuyan hücreler" olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Pezeşkiyan, "İsrail bunu sizin zihninize yerleştirmeye çalışıyor. İranlıların böyle bir şey yapabileceğini yaygınlaştırıyorsunuz. Ama bu tamamen yanlış çünkü İranlılar doğaları gereği barış ve huzuru severler." dedi.

Pezeşkiyan, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD'li yatırımcıların İran'a gelip yatırım yapmalarını engelleyen hiçbir sınırlama ve engel olmadığını vurguladığını aktararak "ABD Başkanı (Donald) Trump, bölgeyi barışa ve daha parlak bir geleceğe yönlendirebilecek ve İsrail'i yerine oturtabilecek ya da sonsuz bir çukura, bataklığa sürükleyebilecek yeterliliğe sahiptir." diye konuştu.

ABD'li yatırımcıların İran'a yönelik ticari, endüstriyel veya ekonomik faaliyetlerini engelleyen hiçbir şeyin olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Tabii ki bir sınırlama varsa, bunun nedeni bizim değil, ABD'nin yaptırımlarıdır." ifadelerini kullandı.

- İran'ın savaş istemediği vurgusu

Pezeşkiyan, büyük bir savaş çıkması durumunda İran'ın Çin ile Rusya'dan askeri ve ekonomik yardım bekleyip beklemeyeceği sorusuna, "Bizim gücümüz kendimizi korumaya ve iki ayağımız üzerinde durmaya yeter." yanıtını verdi.

İran'ın savaş istemediğini bir kez daha vurgulayan Pezeşkiyan, "toprak bütünlüğünü korumak için kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını" dile getirdi.

Pezeşkiyan, ABD'li yetkililerin İran'ın nükleer silah geliştirdiğine yönelik inanışının İsrail tarafından aşılandığını savundu.

İran'ın ABD'ye saldırma ihtimaline yönelik endişeleri reddeden Pezeşkiyan, ülkesinin son 200 yılda başka bir ülkeyi işgal etmediğini vurguladı.

Pezeşkiyan, "Amerika'ya ölüm" sloganının ABD halkına ya da yetkililerine değil, "katliama, insanların öldürülmesine, güvensizliğe ve zulme ortak, olmak isteyenlere ölüm" anlamına geldiğini söyleyerek "Bölgemizde DEAŞ'ı Amerikalıların yarattığını ve dünyada din ya da Müslümanlar hakkında çizilen bu yanlış imajdan onların sorumlu olduğunu itiraf eden sizin başkanınızdı." şeklinde konuştu.

- İsrail'in saldırıları "diplomasiyi tamamen yok etti"

İranlı din adamı Ayetullah Ahmed Hatemi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dini hükümlere göre idamı hak ettiğini belirtmesine ilişkin Pezeşkiyan, "Bildiğim kadarıyla, herhangi bir kişiye veya Donald Trump'a karşı fetva yayımlamadılar. Ve öncelikle, bunun İran hükümeti veya İran'ın Yüce Lideri ile hiçbir ilgisi yok. Fetva ile kastettikleri şey, bir dine veya dini şahsiyetlere yönelik hakaretin kınanmasıydı." dedi.

Pezeşkiyan, durumun yalnızca bir "kınamadan" ibaret olduğunu dile getirerek, "Yani bu, ABD Başkanı veya başka bir kişiye yönelik değildi. Kendi fikirleri ve görüşleri olan insanlar olabilir ancak bu fetvanın anlamının bir kişiye yönelik tehdit olarak yorumlanmaması veya değerlendirilmemesi gerektiğini size temin edebilirim." diye konuştu.

ABD ile müzakereler devam ederken Washington yönetiminin, "İsrail'e izin verilmediği sürece (İran'a) saldırmayacaklarını" kendilerine aktardığını kaydeden Pezeşkiyan, "Ve çok yakında bir sonraki tur görüşmeler yapılacaktı. Ancak bu süreçte, İsrail aniden müzakere masasını batırdı. Bu olay gerçekleştiğinde müzakere masasında oturuyorduk." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bu durumun "diplomasiyi tamamen yok ettiğini" vurguladı.

Denetimlere hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Ancak ne yazık ki ABD'nin nükleer merkezlerimize ve tesislerimize yönelik yasa dışı saldırıları sonucunda, buradaki birçok ekipman ve tesis ciddi şekilde hasar gördü." şeklinde konuştu.