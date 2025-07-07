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Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, haziranda 104 bin gıda işletmesini denetledi. Aykırılıklara toplam 154 milyon lira ceza yağdı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 18:16, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 18:17
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Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında toplam 104 bin 733 gıda işletmesini denetledi. Bu denetimler sonucunda, mevzuata aykırılık tespit edilen firmalara toplamda 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin amacı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve gıda güvenliğini temin etmektir.

Haziran Ayı Gıda Denetimleri

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, haziran ayında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin detaylar paylaşıldı. Ekipler, geçen ay 104 bin 733 gıda işletmesini denetledi. Bu denetimler sonucunda aşağıdaki yaptırımlar uygulandı:

  • 1989 idari yaptırım
  • 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası
  • 28 gıda işletmecisi hakkında savcılığa suç duyurusu

Denetimlerin Önemi

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için denetimler kararlılıkla sürdürülmektedir. Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan bu denetimler, sektörün düzenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır.


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