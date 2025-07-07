Batman'da cenazenin çıkartılıp yandaki mezara defnedilmesine soruşturma

Açıklamada, yakınlarının, 4 Temmuz'da gerçekleştirdikleri mezarlık ziyareti esnasında, merhum M.E'nin defnedildiği mezardan farklı bir mezara nakledildiğini fark ettiklerini beyan ettiği belirtildi.

M.E'nin yakınlarının, konuyla ilgili Batman Belediyesi nezdinde şikayetçi olmak istedikleri ve bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiği aktarılan açıklamada, şikayet neticesinde konunun aydınlatılması amacıyla Belediye Başkanlığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili sorumlu tüm personel hakkında gerekli idari işlemler yapılacak olup, soruşturmanın selameti açısından Mezarlıklar Müdürü'nün müdürlük görevi sonlandırıldı ayrıca görevden uzaklaştırıldı. Diğer taraftan söz konusu olayın içinde olduğu belirlenen Personel AŞ çalışanlarının da iş akitlerine son verildi. Konuyla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, Belediye Başkanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."