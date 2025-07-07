Bakırköy'de metrobüs yangını

Olay saat 18.00 sıralarında İncirli ve Zeytinburnu metrobüs durakları arasında meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motorundan duman çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcular araçtan yaya olarak uzaklaşırken, yangın metrobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında metrobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının, aracın klima sisteminden başladığı iddia edildi. Yangın nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu. Seferler, yanan metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.