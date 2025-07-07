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'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ'nin Türkiye'deki fındık alımı, kırımı ve ihracat faaliyetlerini durduracağı, yalnızca ithalat yapabileceği ve Kurul tarafından teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiği yönünde karar alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 19:45, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 19:45
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'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama

Rekabet Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ hakkında almış olduğu ve taahhütle sonuçlanan soruşturmaya yönelik kararının mahkeme tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak basında yanlış ve yanıltıcı haberlerin çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Ferrero'ya yönelik yürütülen soruşturmanın söz konusu firma tarafından getirilen taahhütlerin kabul edilmesiyle sonlandırıldığı, daha sonrasında da Kurulun bu kararına ilişkin Ankara 15. İdare Mahkemesine iptal davası açıldığı anımsatıldı.

Mahkemenin, fiyat ve miktar odaklı sunulan taahhütlerin, Ferrero'nun hakim durumunu kötüye kullanma potansiyelini ortadan kaldırdığına veya pazardaki dışlayıcı ve sömürücü eylemlerini kalıcı olarak sonlandırdığına dair somut ve güvenilir güvence sağlamadığı, alınan taahhütlerin fındık piyasasındaki etkilerinin bütüncül bir ekonomik analizle değerlendirilmediği, taahhüt kararının yetersiz kaldığı bu nedenle de Kurulun kararını iptal ettiği aktarılan açıklamada, mahkeme kararında yalnızca, taahhütler temelinde soruşturma dosyasının sonlandırılmış olmasına ilişkin Kurul kararının değerlendirildiği, Ferrero'ya veya diğer ilgili taraflara yönelik herhangi yaptırım kararının yer almadığı bildirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin hukuki sürecin devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ferrero'nun Türkiye'deki fındık alımı, kırımı ve ihracat faaliyetlerini durduracağı, yalnızca ithalat yapabileceği ve Kurul tarafından teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiği yönünde karar alındığı hususlarını içeren haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mahkeme kararı doğrultusunda, şirket tarafından verilen taahhütlere uyum yükümlülüğü sona ermiş olup, fındık piyasasında rekabetin etkin işleyişinin sağlanması ve sürdürülmesi adına somut verilerle desteklenen bir piyasa analizinin yapılması ve gerekli değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi amacıyla konunun yeniden Kurul gündemine alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, Rekabet Kurulu yeni bir karar tesis edene kadar, Ferrero'nun hakim durumunu kötüye kullanmama yükümlülüğü devam etmektedir."

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