Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama

DMM tarafından yapılan açıklamada, Mısır'da yaklaşık 1.300 Türk firmasının faaliyet gösterdiği ve bu firmaların uzun yıllar boyunca toplamda yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladığı vurgulandı. Son 6 ayda Mısır'a taşınan 20 firma olduğuna dair ise herhangi bir resmi kayıt veya veri bulunmadığı ifade edildi.

Yatırım ve İhracat Verileri

Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı yurt dışı yatırım anketi verilerine göre, Türkiye'nin dünya genelinde 132 ülkede gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplam değeri 60,1 milyar dolar oldu.

gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplam değeri oldu. Mısır'ın bu yatırımlardaki payı yalnızca %0,4 olup, 233 milyon dolar seviyesindedir.

olup, seviyesindedir. 2024 yılında toplam ihracat %2,4 artışla 262 milyar dolara , 2025 yılının ilk yarısında ise %4,1 artışla 131,4 milyar dolara ulaşmıştır.

, 2025 yılının ilk yarısında ise ulaşmıştır. İhracatın yaklaşık %90'ını sanayi ve madencilik ürünleri oluşturmaktadır.

Türkiye Ekonomisinin Gücü

Tüm veriler, Türkiye ekonomisinin güçlü sanayi altyapısı, artan yüksek teknoloji üretimi ve çeşitlenen ihracat yapısıyla küresel ekonomideki etkinliğini artırarak yoluna devam ettiğini göstermektedir.

Kamuoyuna Uyarı

Mısır'a taşınan firma sayısı ve ihracat yapısına dair kamuoyuna yansıyan bu gerçek dışı söylemler, somut hiçbir dayanağı olmayan ve ülkemizin üretim gücünü, ihracat başarısını ve sanayi dönüşümünü hedef alan açık bir dezenformasyon kampanyasıdır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, milletimizin doğru ve güvenilir bilgiye erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.



