Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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