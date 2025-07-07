Sultangazi'de devriye görevi yapan polislere bıçaklı saldırı

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Merkez Camii önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. isimli şahıs, Merkez Camii önünde devriye görevi yapan polis ekibine bıçakla saldırdı. Olay sonrası polis, yaya olarak kaçan şahsı kovalamaya başladı. Kovalamacının ardından şüpheli S.U. (35), ara sokakta biber gazı kullanılarak yakalandı. Saldırgan yakalandıktan sonra elindeki bıçağı sokağa attı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Polis, daha sonra şüphelinin attığı bıçağı bir binanın önündeki boşlukta bularak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.