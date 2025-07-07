Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretleri belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 22:58, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 23:10
Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin genelgesini yayımladı.
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.
Bedelli askerlik ücreti kesinleşti
Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.