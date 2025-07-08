Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/8/2015 tarihli ve 29449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan " veya" ibaresi "," şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bendine "programcı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", avukat, çözümleyici, grafiker, istatistikçi, öğretmen veya tercüman" ibaresi ve (3) numaralı alt bendine "memur" ibaresinden sonra gelmek üzere ", koruma ve güvenlik görevlisi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.