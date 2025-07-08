Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık, 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemlerin "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandığını ve yasaklandığını açıkladı.

Küçük Ölçekli Süt Üretici ve Tedarikçilerini Koruma

Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin çeşitli şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatıldı.

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