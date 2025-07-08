Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Süt sektöründe küçük üreticileri korumak amacıyla yapılan denetimler sonucunda, haksız ticari uygulamalar nedeniyle 4 büyük şirkete toplamda 58,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bu adım, sektörde adil rekabetin sağlanması ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık, 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemlerin "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandığını ve yasaklandığını açıkladı.
Küçük Ölçekli Süt Üretici ve Tedarikçilerini Koruma
Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin çeşitli şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatıldı.
Büyük Ölçekli 4 Şirkete Ceza
- Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı.