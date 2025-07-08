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Bakan Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin çok taraflı dış politika vizyonuna dikkat çekti, Gazze'deki insani dram, Ukrayna-Rusya barış süreci ve İran-İsrail gerilimiyle ilgili mesajlar verdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 09:11, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 09:09
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Bakan Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci BRICS Liderler Zirvesi sonrasında Rio de Janeiro'da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin küresel diplomaside artan etkisine dikkat çeken Fidan, küresel sistemdeki değişimin yakından takip edildiğini vurguladı. Türkiye'nin BRICS ile yakından ilgilendiğini belirten Fidan, ülkemizin uluslararası duruşunun ve pozisyonunun birçok platformda sözünün dinlenmesine sebep olduğunu ifade etti. Fidan, bu masanın etrafında bir araya gelen ülkelerin aynı zamanda G20 üyesi olduklarını hatırlattı ve Türkiye'nin her platformda değişiklikleri yakından takip ettiğini, BRICS ile de ilgilenmeye devam edeceklerini söyledi.

Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Fidan, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısını yineledi. Hamas cevabını vermeden önce onlarla birkaç defa görüştüklerini, diplomatik yolla çözüm için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ve müttefiklerle beraber çalışacaklarını belirtti. Dileklerinin ateşkesin hayata geçmesi, insani yardımların bir an önce başlaması ve bu soykırımın durması olduğunu vurguladı.

Liderler Zirvesi ve Barış Süreci

Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın barışa en yakın olduğu zamanın İstanbul'daki görüşmeler olduğunu hatırlattı. Üçüncü tur görüşmeleri için Rusya'nın hazır olduğunu, Ukrayna'nın cevabının beklendiğini belirtti. Olası liderler zirvesine ilişkin son durumu da paylaştı:

  • Liderler zirvesi ile ilgili yeni olan şu: Eskiye nazaran Sayın Putin dahil herkes bir araya gelme konusunda mevcut muhataplarıyla bir sorun görmüyor.
  • Sayın Trump'ın, Sayın Putin'in, Sayın Zelenski'nin ve cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde bir araya gelmesi prensibinde bir sorun yok.

İran-İsrail Ateşkesi ve Nükleer Müzakereler

Fidan, İran ve İsrail arasındaki ateşkesin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Ancak nükleer müzakerelerin başlaması konusunda belirsizlik olduğunu da sözlerine ekledi.

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